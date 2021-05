Por falta de energia, jogo entre Ituano e Santo André é adiado para quinta-feira

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que o duelo entre Ituano e Santo André irá continuar na próxima quinta-feira, às 15h, no Novelli Junior, pela primeira rodada do Troféu do Interior. O jogo começou nesta quarta-feira e acabou sendo paralisado aos 23 minutos, quando caiu a energia do estádio. O placar do duelo apontava 2 a 0 para o clube de Itu, com dois gols marcados por Gabriel Taliari.

O árbitro aguardou por volta de uma hora para recomeçar o duelo, mas houve um problema no fornecimento externo de energia. Com isso, o jogo não pôde continuar nesta quarta-feira, mas uma nova data foi acordada entre as partes.

Leia Também Mancini vê Corinthians 'equilibrado' e como um dos candidatos ao título estadual

Durante os 23 minutos disputados, o Ituano dominou o Santo André e fez dois bonitos gols com Gabriel Taliari. O capitão Fillipe Soutto fez uma breve análise do duelo e pediu atenção ao time apesar da ampla vantagem.

"Ficamos tristes, pois estávamos fazendo um bom jogo. É algo imprevisível que aconteceu, mas estamos preparados para voltar a jogar quando for permitido. Precisamos pensar que o resultado ainda não é suficiente. Temos que jogar com inteligência para conquistar essa classificação", disse o atleta.

O capitão do Santo André, Rodrigo, também falou sobre a situação. "É ruim. Não depende de nós, mas precisamos descansar para voltarmos focados, reiniciarmos o jogo da melhor forma e buscar o empate", disse o zagueiro.

Além de Ituano e Santo André, a quinta-feira também terá o outro duelo da primeira fase do Troféu do Interior entre Ponte Preta e Botafogo, às 21h, no Moisés Lucarelli.