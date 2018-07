Por força contratual, Ceará terá desfalque de Egídio

A troca do lateral é a única alteração do Ceará para a partida deste sábado. No restante, o time será o mesmo que goleou o América-MG por 4 a 0 na última rodada, quando o clube cearense chegou aos 14 pontos no campeonato.

"Será um jogo muito importante para nós. Estamos nos acertando na competição e iremos encarar um adversário que está invicto. O elenco está motivado e confiante. Vamos em busca de um bom resultado fora de casa", afirmou o técnico Vagner Mancini.

O Ceará, inclusive, conta com um bom retrospecto recente diante do rival. Foi o responsável pela única derrota do Flamengo nesta temporada, quando venceu por 2 a 1 no Engenhão, no Rio de Janeiro, em um resultado decisivo para a sua classificação para a semifinal da Copa do Brasil.