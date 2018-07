Por 'gordura', Borges quer Vasco vencendo em casa O técnico Cristóvão Borges quer ver o Vasco abrir vantagem no topo da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Depois do empate com o Palmeiras por 1 a 1, no último domingo, que garantiu a manutenção da liderança da competição, o treinador vê como fundamental a obtenção dos seis pontos nos confrontos contra Cruzeiro, no próximo sábado, e Ponte Preta, no próximo dia 30, ambos em São Januário.