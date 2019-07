Por imagem melhor, Confederação Africana terá Eto´o e Drogba como colaboradores

Disposto a melhorar a imagem do futebol da África, manchado por irregularidades administrativas, o presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF, na sigla em francês), Ahmad Ahmad, anunciou nesta quinta-feira, durante Assembleia Geral da entidade realizada na cidade do Cairo, no Egito, que os ex-jogadores Samuel Eto’o e Didier Drogba serão seus colaboradores oficiais.

"Peço perdão diante do Comitê Executivo, ao qual eu não avisei, porque é algo muito pessoal. O presidente escolheu Samuel Eto’o e Didier Drogba como seus colaboradores mais próximos a partir de agora", declarou o dirigente natural de Madagáscar, referindo-se a si mesmo na terceira pessoa. "Eles ficarão encarregados de funções oficiais", continuou, sem dar mais detalhes.

Atacantes de sucesso em suas carreiras, o camaronês Eto’o foi duas vezes campeão da Copa Africana de Nações, em 2000 e 2002, e o marfinense Drogba ganhou inúmeros títulos por onde jogou no futebol europeu. Os dois fazem parte dos embaixadores escolhidos pela CAF para a competição continental, na qual Senegal e Argélia disputarão o título nesta sexta-feira, no Cairo.

A decisão de Ahmad Ahmad acontece em um momento que o futebol africano passa por mudanças. A Fifa anunciou no último dia 20 que fará uma intervenção na Confederação Africana de Futebol por conta de irregularidades e escândalos. Na última quarta-feira, o presidente da entidade máxima do futebol, o suíço Gianni Infantino, afirmou que a "ajuda" será muito benéfica para o continente.

"O que conta é que nós decidimos cooperar com a mais alta administração da Fifa vindo trabalhar com a CAF... Para desenvolver o futebol africano de forma mais significativa", afirmou Infantino logo após o evento de quarta-feira na capital egípcia. "Isso é sobre democracia. Colhemos depoimentos de todos e juntos tentaremos fazer o melhor. O único que peço é para nos julgar pelos resultados e não pelas especulações".

A senegalesa Fatma Samoura, secretária-geral da Fifa, foi designada por Infantino como a interventora na Confederação Africana de Futebol por um período de seis meses, que vai de 1.º de agosto deste ano até 31 de janeiro de 2020. A dirigente será assistida por um grupo de especialistas que trabalharão em espírito de parceria com o presidente da CAF e sua equipe em diversas áreas.