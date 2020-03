Por iniciativa de vereador do PT, Felipão receberá título de cidadão paulistano

Luiz Felipe Scolari, o Felipão, será homenageado com o título de cidadão paulistano no próximo dia 10 de março em sessão solene na Câmara Municipal de São Paulo. A iniciativa foi proposta pelo vereador Reis (PT) em agosto do ano passado, quando o técnico comandava a equipe do Palmeiras, reconhecendo a sua "trajetória e importância para o país".

Em entrevista ao Estado, o vereador conta que a ideia surgiu quando a seleção brasileira sagrou-se pentacampeã mundial em 2002, no comando de Felipão, "mas o projeto só foi construído quando ele estava no Palmeiras, que é o meu time. Em um jogo, alguns palmeirenses me cobraram sobre o título", comenta.

Em sua justificativa o petista ressalta momentos marcantes do técnico no clube alviverde. "Felipão se reencontrou com o Palmeiras. O treinador deu uma nova cara ao time e colocou o 'Verdão' na liderança isolada do Brasileirão 2018", menciona.

A homenagem deveria acontecer com Felipão no Palmeiras, mas o técnico não resistiu à pressão pela eliminação da Libertadores e foi demitido no final do ano passado. Em sua terceira passagem pelo clube, o treinador acumulou cinco eliminações em torneios mata-mata. Sua grande conquista neste período foi o Brasileirão. Ao todo, foram 76 jogos, com 46 vitórias, 21 empates e nove derrotas.

"O título está pronto e queremos que o Felipão esteja aqui para receber mesmo ele não estando no clube. É o técnico com mais resultados positivos pelo Palmeiras. Estamos conversando com ele e confirmamos a sua presença na sessão", afirma o vereador, que destaca em sua lista os títulos conquistados ao longo da carreira do técnico, entre eles os campeonatos Gaúcho, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e a Copa do Mundo.

Já pelas comissões de educação, cultura e esportes, o homenageado "apresenta um longo histórico de importantes conquistas esportivas, marcou o seu nome na história do futebol internacional e brasileiro. Portanto, o parecer é favorável para a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa".

A sessão na Câmara Municipal de São Paulo para homenagear Felipão está marcada para as 19h do dia 10 de março no Salão Nobre do local.