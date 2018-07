Por insinuações, Felipão pode ser suspenso por seis jogos

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai avaliar as declarações do técnico do Grêmio, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, após o jogo do último domingo contra o Corinthians, no estádio Itaquerão, em São Paulo, e pode denunciá-lo por afronta e reclamação contra instituições, o que o deixaria sob risco de ser punido por até seis jogos de suspensão.

Felipão insinuou que haveria carta marcada para a definição dos clubes classificados para a Copa Libertadores de 2015 e pôs em dúvida até mesmo a lisura do julgamento do atleta Petros, do Corinthians, nesta quinta-feira, pelo Pleno do STJD - o clube pode perder quatro pontos por problemas de registro do jogador.

"Não vão perder pontos. Vão ganhar quatro pontos. Esqueça, está tudo ensaiado. Eu não acredito", afirmou durante entrevista coletiva, ainda no Itaquerão. Ele também confirmou o que disse ao delegado da partida, o ex-árbitro Wilson Luiz Seneme: "Já estão escolhidas as equipes que vão à Libertadores".

A principal reclamação do técnico diz respeito a um suposto pênalti não marcado no segundo tempo, quando o volante Ramiro cruzou e a bola teria batido no braço do lateral-esquerdo Fábio Santos. O curioso é que o próprio jogador do Grêmio não viu falta no lance. "Fui eu que cruzei a bola e achei que foi lance normal".