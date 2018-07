Por intertemporada, Grêmio vai usar reservas no Gre-Nal PORTO ALEGRE - O Grêmio parecia interessado no Campeonato Gaúcho quando decidiu escalar força máxima para pegar o Veranópolis, no fim de semana passado, e buscar a classificação para as quartas de final. Agora, o interesse foi diminuído. Neste sábado, o clube divulgou que o time que enfrentará o Inter na busca por uma vaga na semifinal do primeiro turno, domingo, em Caxias do Sul, será quase todo reserva.