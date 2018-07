Por jogo às 11 horas, Palmeiras reforça café da manhã na reapresentação do elenco

O Palmeiras voltou aos treinamentos na manhã desta sexta-feira com uma novidade na programação. O elenco teve de se apresentar mais cedo para o trabalho na Academia de Futebol, em São Paulo, já para se ambientar ao horário da partida deste domingo, que será às 11 horas, contra o Paraná, no estádio Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. A rotina e a alimentação já foram alteradas para propiciar a aclimatação ao compromisso matutino.

A comissão técnica fez o elenco se apresentar à Academia de Futebol por volta das 8 horas da manhã. Geralmente o grupo chega ao trabalho uma hora mais tarde. Os jogadores tiveram de tomar um café da manhã reforçado, com mais carboidratos, e assim puderam iniciar uma ambientação do organismo ao horário da partida. Esta o primeiro compromisso do Palmeiras pela manhã neste Brasileirão.

Neste sábado, véspera da partida, o elenco repetirá a rotina de preparação. O treino na Academia de Futebol será mais cedo, também com café da manhã reforçado e um esquema de compromissos para ambientar o time ao horário. A equipe será comandada pelo interino Wesley Carvalho, treinador do elenco sub-20. O recém-contratado Luiz Felipe Scolari se apresenta na próxima semana.

As partidas do Brasileirão realizadas aos domingos pela manhã costumam ser um sucesso de público. A torcida do Palmeiras já comprou quase 30 mil ingressos para a partida contra o Paraná, válida pela 16.ª rodada da competição.