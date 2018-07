Por jogo da seleção, CBF muda horário da partida do líder Sport no Brasileirão

Para evitar o conflito, a CBF antecipou o jogo do Brasileirão para as 16 horas do mesmo sábado, em Chapecó, pela nona rodada. Com esta mudança, não haverá nenhum choque de partidas do Brasileirão e nem da Série B com o jogo da seleção brasileira na Copa América.

A Série A terá outros dois duelos no sábado. Avaí e Grêmio vão se enfrentar às 16 horas, em Florianópolis. E Corinthians e Figueirense entrarão em campo às 21 horas, no Itaquerão, em São Paulo. Os demais sete jogos da rodada serão disputados no domingo.