Por 'justiça' de Roger, Weverton terá mais chances como titular no Palmeiras

Titular no gol palmeirense no empate com o Santos e na vitória sobre o Atlético-MG, Weverton permanecerá como arqueiro arviverde por mais jogos, de acordo com o técnico Roger Machado, que celebra ter três opções "de alto nível" para a posição, em referência também aos atuais reservas Jailson e Fernando Prass.

"Desde o início, o que eu falei para o Jailson é que ia dar uma sequência ao Weverton, sendo justo e coerente como fui no início do ano com ele", disse Roger. "Era justo e coerente para dar uma sequência maior para o Weverton e ele está mostrando que merece estar tendo a chance. Tenho três goleiros em alto nível, me deixa tranquilo para iniciar os jogos. Weverton vai ter a sequência dele, como o Jailson teve".

O goleiro teve uma boa atuação no clássico no Pacaembu e também atuou de forma segura no jogo contra os mineiros, no último domingo. "O Roger optou por mim nesse momento, tenho que estar bem porque sei que fora tem dois goleiros que querem estar no meu lugar e têm condições de estar", reconheceu Weverton após a partida.

Para o goleiro, a disputa no gol favorece o clube. "O Palmeiras ganha muito, porque a competitividade acaba sendo muito grande. O Jailson estava jogando muito bem, e eu e o Prass estávamos trabalhando para esperar a oportunidade. Hoje a oportunidade veio para mim, tenho certeza de que os dois vão continuar trabalhando muito e vão dar conta do recado quando precisar."

O Palmeiras volta a campo nesta quarta contra o Fluminense pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. Depois dos jogos de domingo, o Palmeiras fica na 5ª posição com 23 pontos, mas ainda pode ser passado pelo Internacional, que tem a mesma pontuação e ainda joga nesta segunda contra o lanterna Ceará.