Por Lei da Copa, Aldo 'muda' gabinete para Câmara

Aldo está despachando na liderança do governo no Congresso, que fica na Câmara. Ele recebe deputados individualmente, almoçará com parlamentares da Comissão de Turismo e Desporto e participará de uma audiência pública neste colegiado. Enquanto o ministro negocia no varejo, o líder do governo, Arlindo Chinaglia (PT-SP), está reunido com os líderes da base e o relator do projeto para fechar os últimos detalhes para a votação.

Jovair Arantes (PTB-GO) diz que seu partido, de forte base ruralista, vai votar a favor da proposta do governo de retirar a restrição da venda de bebidas alcoólicas em estádios presente no Estatuto do Torcedor. Na semana passada, a votação foi adiada porque a bancada ruralista exigiu a fixação de uma data para a análise do Código Florestal.

Na terça-feira, Marco Maia se comprometeu a pautar a matéria do Código Florestal em abril. Com isso, os ruralistas "abandonaram" os evangélicos na discussão sobre a venda de bebidas alcoólicas nos estádios, o que deve facilitar a aprovação do texto desejado pelo governo para a Lei Geral da Copa.