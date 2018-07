Por lesão, Bayern perde Thiago Alcântara por 7 semanas

MUNIQUE - Recém-contratado pelo Bayern de Munique, Thiago Alcântara vai desfalcar o atual campeão europeu pelas próximas sete semanas. O meia sofreu uma lesão no tornozelo direito na partida de sábado, em rodada do Campeonato Alemão, e precisará ser submetido a uma cirurgia no local.

A lesão vai deixar Thiago fora das partidas contra Freiburg, Hannover, Schalke e Wolfsburg, pelo Alemão. Ele também vai perder o início da fase de grupos da Copa dos Campeões e o duelo contra o Hannover, desta vez pela Copa da Alemanha. O Bayern defende o título destas três competições.

O meia se machucou no segundo tempo da partida conta o Nuremberg, neste sábado. Ele sofreu uma lesão no ligamento do tornozelo direito e precisou deixar o gramado mais cedo. Foi substituído por Thomaz Müller. Thiago será operado na segunda-feira.

Ele também deve perder os três jogos restantes da seleção da Espanha nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2014. Os espanhóis ainda vão enfrentar Finlândia, Bielo-Rússia e Geórgia, os dois últimos rivais no início de outubro.

Filho do brasileiro Mazinho, Thiago foi uma das principais contratações do Bayern de Munique antes do início da atual temporada europeia. Ele defendia até junho o Barcelona, onde foi formado.