Por lesão, Bia Zaneratto, Antonia e Andressa Alves são cortadas da seleção

A CBF anunciou neste domingo que a técnica Pia Sundhage precisou fazer três cortes na lista de convocadas para um período de treinos em Portugal. Bia Zaneratto, Antonia e Andressa Alves foram dispensadas devido a problemas físicos.

Atacante do Wuhan Xiniyjuan, da China, Bia Zaneratto sofreu lesão na musculatura anterior da coxa esquerda, enquanto a zagueira Antonia, do Madrid CFF, da Espanha, apresentou contusão semelhante, na coxa direita. Andressa Alves, atacante da Roma, da Itália, se recupera de lesão no músculo posterior da coxa direita.

De acordo com a CBF, a treinadora da seleção brasileira não vai chamar outras jogadoras para substituir aquelas que foram cortadas. A entidade diz que foi informada sobre as lesões pelos médicos dos respectivos clubes, neste domingo.

O grupo convocado vai se apresentar à comissão técnica nesta segunda-feira, já em solo português. Foram chamadas 24 atletas, agora 21, que atuam fora do País. Elas foram convocadas para um período de treinos até o dia 27, na cidade de Portimão.