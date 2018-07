Por lesão, Coreia do Sul perde lateral-esquerdo para Copa do Mundo

Seul - O lateral-esquerdo Kim Jin-su foi cortado da lista da Coreia do Sul para a Copa do Mundo por causa de uma lesão no ligamento do tornozelo. O jogador do Albirex Niigata, do Japão, se machucou atuando por sua equipe no início de maio e vinha sendo tratado desde que se apresentou. Park Joo-ho, do clube alemão Mainz, foi convocado para substituí-lo.

"Ao contrário de lesão no ligamento do joelho, essa quando acontece no tornozelo não necessita de operação, por isso optamos pelo tratamento sem cirurgia. Fizemos o possível até ontem, mas concluímos que um ligamento não seria curado até a Copa", disse Song Jun-seob, médico da seleção sul-coreana.

Já o zagueiro Hong Jeong-ho, também lesionado no tornozelo, deve se recuperar a tempo para o Mundial. "Ele tem uma contusão abaixo da pele. Ele sofreu um choque forte, mas felizmente não houve torção. Ele deve voltar a treinar em uma semana", afirmou Song. Hong saiu machucado em amistoso entre Coreia do Sul e Tunísia na quarta-feira, em que sua seleção foi derrotada por 1 a 0.

Integrante do Grupo H do Mundial, a seleção sul-coreana inicia trajetória na competição contra a Rússia em 17 de junho, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Depois, os sul-coreanos enfrentam a Argélia cinco dias depois, no Beira-Rio, em Porto Alegre, e terminam participação na primeira fase da Copa contra a Bélgica, no Itaquerão, em São Paulo, em 26 de junho.