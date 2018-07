Por lesões, Arsenal perde Cazorla e também pode ficar sem Giroud

O Arsenal comemorou uma boa vitória neste sábado, ao fazer 3 a 1 sobre o Sunderland fora de casa, o que o deixou na liderança do Campeonato Inglês. Mas o técnico Arsené Wenger estava preocupado depois do jogo, ao revelar que já perdeu o meia espanhol Cazorla por contusão e que também pode ficar sem o atacante francês Giroud na estreia na Copa dos Campeões da Europa, na quarta-feira, contra o Olympique de Marselha.

Depois do jogo, Wenger revelou que Cazorla está com uma lesão no tornozelo e nem pôde enfrentar o Sunderland neste sábado. Depois de ter sido titular da seleção espanhola no empate com o Chile, em amistoso disputado na terça-feira, na Suíça, ele deve ficar em tratamento por "algumas semanas", segundo revelou o técnico do Arsenal.

Giroud, por sua vez, foi titular neste sábado e até marcou um gol - Ramsey fez os outros dois do Arsenal. Mas saiu de campo com dores no joelho. "Ele é um jogador que, no momento, será muito difícil para substituirmos", afirmou Wenger, admitindo ter ficado "preocupado" com a situação do atacante francês para a estreia de quarta-feira.