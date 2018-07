Por Libertadores, Atlético-PR quer vitória contra Santos O Atlético Paranaense quer dar mais um passo neste final de semana rumo à vaga na Copa Libertadores. Vice-líder com 61 pontos, o time rubro-negro paranaense, que neste meio de semana perdeu o título da Copa do Brasil para o Flamengo, quer dar a volta por cima e vencer o Santos, às 19h30, no estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto (SP), pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.