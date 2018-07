Por Libertadores, Atlético-PR vai usar o time Sub-23 no Estadual

SÃO PAULO - O Atlético-PR vai repetir em 2014 a estratégia utilizada neste ano, ao escalar o time Sub-23 para defender o clube no Campeonato Paranaense. Se neste ano o foco era fortalecer o time nas competições nacionais, o objetivo de poupar os titulares vai visar na próxima temporada a disputa da Libertadores, que começa no fim de janeiro.

Neste ano, a estratégia levou o Atlético-PR ao vice-campeonato estadual. Mas permitiu melhor desempenho na Copa do Brasil e Brasileirão. Na primeira competição, o time foi vice-campeão (derrota para o Flamengo na final) e, na segunda, obteve a vaga para a Libertadores. "Estamos satisfeitos e preparados para o ano que vem. Esperamos ter grandes conquistas, assim como aconteceu em 2013", afirma o diretor de futebol, Antônio Lopes.

"Foi um projeto idealizado pelo nosso presidente e que deu certo. O uso da equipe Sub-23 foi objetivando o aproveitamento dos garotos e completando a formação destes jovens. E ao mesmo tempo, dando a oportunidade do elenco principal de fazer um período adequado de pré-temporada. Isso ajudou bastante no sucesso do clube no ano, em todas as competições", completa o dirigente.

PRÉ-LIBERTADORES

Enquanto o time Sub-23 fará sua estreia no Paranaense 2014 no dia 19 de janeiro, a equipe principal do Atlético estará treinando para a estreia na fase preliminar da Libertadores. O duelo com o Sporting Cristal, do Peru, está marcado para o dia 29 de janeiro.