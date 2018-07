Por Libertadores, CBF adia jogo Corinthians x Botafogo pelo Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) precisou de poucas horas para atender o pedido do Corinthians e adiar a partida diante do Botafogo, pela sétima rodada do Brasileirão, anteriormente marcada para o fim de semana entre as duas partidas da final da Copa Libertadores.

O jogo, que seria realizado em 30 de junho, sábado, as 16h20, foi transferida para as 19h30 do dia 11 de julho, uma quarta-feira, data da segunda partida da final da Copa do Brasil, entre Palmeiras e Coritiba. A partida entre paulistas e cariocas foi mantida no Pacaembu.

Para justificar a mudança, a CBF alegou a necessidade de "viabilizar melhores condições para o jogo Corinthians x Boca Juniors, tendo em vista a condição do Corinthians como representante do futebol brasileiro".

Como consequência, o jogo entre Náutico e Fluminense, anteriormente marcado para as 18h30 do sábado dia 30 de junho foi antecipado para as 16h20, antigo horário do jogo entre Corinthians e Botafogo, atendendo pedido da Rede Globo, detentora dos direitos de transmissão do campeonato.

O Corinthians também pleiteia adiar o jogo diante do Sport Recife, dia 8 de julho, no fim de semana depois do segundo jogo da final. Uma nova data para a partida não deve ser problema, uma vez que nenhum dos dois clubes disputará a Copa Sul-Americana, podendo utilizar as datas reservadas para esta competição.