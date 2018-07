Por Libertadores, Gilson Kleina vai poupar 6 titulares no sábado

SÃO PAULO - Um dia depois de ter a sua permanência no comando do Palmeiras confirmada pelo presidente Paulo Nobre, o técnico Gilson Kleina comandou na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, um treino visando o duelo deste sábado, contra o Linense, às 18h30, no Pacaembu, pela 16.ª rodada do Campeonato Paulista. Na atividade, o treinador optou por poupar seis titulares, já projetando o confronto decisivo de terça-feira, contra o Tigre, da Argentina, também no Pacaembu, pela Copa Libertadores.

O treinador dirigiu nesta sexta um coletivo no qual acabou deixando fora da equipe titular Juninho, Charles, Márcio Araújo, Wesley, Maurício Ramos e Weldinho. Todos eles fizeram trabalhos em separado, como por exemplo treinar finalizações.

Sem estes seis jogadores poupados, Kleina escalou o time com Fernando Prass; Ayrton, André Luiz, Vilson e Marcelo Oliveira; João Denoni, Léo Gago, Wendel e Ronny; Leandro e Caio. E a tendência é a de que colocará em campo esta formação diante do Linense, no primeiro jogo após a humilhante goleada por 6 a 2 sofrida diante do Mirassol, na última quarta-feira, fora de casa.

Durante o coletivo desta sexta, o técnico testou as entradas de Vinícius e Patrick Vieira nos respectivos lugares de Caio e Ayrton, mas a formação utilizada desde o início do trabalho deverá ser confirmada por Kleina para o duelo diante do time de Lins.

Desta forma, o zagueiro Henrique, que voltou a treinar na última quinta-feira depois de desfalcar o Palmeiras nos últimos dois jogos por causa de uma lesão na coxa direita, deve seguir fora da equipe, assim como o defensor Maurício Ramos, baixa de última hora da partida contra o Mirassol por uma indisposição estomacal.