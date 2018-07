Por Libertadores, João Paulo pede para Botafogo pensar jogo a jogo

O meia João Paulo acredita que a evolução do Botafogo no Campeonato Brasileiro - a equipe venceu os últimos quatro jogos e tem a melhor campanha do returno - credencia o time à lutar por uma posição no G6 e a consequente vaga na próxima edição da Copa Libertadores. No entanto, o jogador enfatiza que o grupo alvinegro precisa focar em metas curtas para conquistar os objetivos planejados para a temporada.

"Não falamos em obrigação, mas no objetivo traçado, que é chegar na Libertadores. Um objetivo real. Temos que continuar nessa série de vitórias para que as coisas sigam acontecendo. Não pensamos muito lá na frente e vamos jogo a jogo. Sempre foi assim, inclusive no início do ano com muitas decisões. Vamos indo aos poucos que está dando certo", projetou o meio-campista em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no Rio .

Autor do gol que sacramentou o triunfo do clube carioca no jogo passado do Nacional - 3 a 2 sobre o Coritiba, no Paraná -, João Paulo prevê dificuldades no confronto diante do Vitória, na partida que será realizada no domingo que vem, às 16 horas, no Engenhão, válida pela 26.ª rodada da competição.

"Será um jogo difícil. O Vitória fez grandes jogos fora de casa e perdemos dois jogadores que vivem grande momento por suspensão(o atacante Roger e lateral-direito Arnaldo). Não sei quem entra, mas sem dúvida daremos o melhor para essa vitória", analisou João Paulo.

O Botafogo é o sexto colocado na tabela do Brasileirão, com 40 pontos. O elenco trabalhou sob o comando do técnico Jair Ventura nesta quarta, no complexo esportivo do Engenhão. No entanto, a equipe que deverá iniciar a partida contra o time rubro-negro baiano só deverá começar a ser definida a partir desta quinta.