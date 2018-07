Por Luciano, Botafogo pode ceder zagueiro ao Corinthians

Sem espaço no Corinthians, o atacante Luciano está perto do acerto com o Botafogo e o clube carioca tenta utilizar o zagueiro Emerson Santos como parte do negócio. A diretoria corintiana sugeriu, como parte do pagamento, uma troca envolvendo o atacante e o defensor.

Os dois atletas têm contrato até dezembro, algo que pode facilitar o acerto. A ideia inicial da diretoria corintiana e de Carille é contratar um zagueiro mais experiente, por isso, estão esperando pela liberação de Leandro Castán, da Roma. Entretanto, não querem liberar Luciano de graça e o Botafogo também não goza de muitos recursos no momento, por isso, sugeriram receber Emerson Santos, de 22 anos, como moeda de troca.

Por outro lado, existe um temor dos dirigentes corintianos que a chegada do zagueiro jovem possa atrapalhar a evolução de Pedro Henrique e Léo Santos, que renovou recentemente o seu contrato e é visto como um zagueiro com grande chance de ser titular na próxima temporada.

A tendência, no momento, é que Luciano acerte com o Botafogo, mas o futuro de Emerson Santos continue indefinido e os clubes passem a tratar das negociações de forma independente. Além do Botafogo, o Cruzeiro e um time mexicano também estão de olho no corintiano, que defendeu o Leganés na última temporada.

Emerson Santos é visto como uma promessa da base do Botafogo, mas entrou em atrito com a diretoria durante a renovação de contrato. O jogador não tem sido aproveitado pelo técnico Jair Ventura, enquanto não define a sua situação.

Quanto a Leandro Castán, o Corinthians já manifestou interesse em sua contratação, mas avisou que não pretende pagar para a Roma. Assim, caberá ao pai e empresário do atleta, a missão de convencer os italianos a liberar o atleta sem qualquer custo.