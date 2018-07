Por Mandela, Fifa pede bandeiras a meio mastro em jogos internacionais

COSTA DO SAUIPE - A Fifa determinou que as bandeiras dos próximos jogos internacionais sejam colocadas a meio mastro em memória do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Para o presidente da entidade, a morte do líder sul-africano é uma perda enorme.

"É em luto profundo que deixo meus votos de respeito a uma pessoa extraordinária, provavelmente um dos maiores humanistas de nosso tempo e um querido amigo meu: Nelson Mandela. Ele e eu compartilhamos uma crença inabalável no poder extraordinário do futebol para unir as pessoas em paz e amizade, e para ensinar os valores sociais e educacionais básicos na escola de vida", disse Joseph Blatter.

O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, também confirmou que será feita uma homenagem a Mandela durante o sorteio da Copa do Mundo, porém não foi definido o quê. "Quando ele foi homenageado e ovacionado pela multidão no estádio Soccer City, em Johanesburgo, em 11 de julho de 2010, era um homem do povo, um homem de seus corações, e foi um dos momentos mais tocantes que eu já presenciei".

A última grande aparição de Mandela no cenário mundial foi exatamente na Copa do Mundo de 2010.