Por manipulação de resultados, Fifa amplia punição a italianos

Com a decisão, a Fifa estendeu para nível mundial as suspensões aplicadas a cada um deles em âmbito nacional. As penas, aplicadas inicialmente pela Federação Italiana e pelo Comitê Olímpico Italiano, variam de um a cinco anos de afastamento de qualquer atividade relacionada ao futebol. A Fifa destacou ainda que houve banimento permanente em alguns casos.

A entidade máxima do futebol não divulgou os nomes dos 23 envolvidos, que foram investigados por procuradores das regiões de Catanzaro e Catânia. No ano passado, o proprietário do clube Catania, Anonino Pulvirenti, admitiu ter manipulado o resultado de cinco partidas da segunda divisão com o objetivo de evitar o rebaixamento do seu time para a terceira divisão.

A manipulação teria envolvido o pagamento de cerca de 500 mil euros (cerca de R$ 2 milhões), segundo confessou Pulvirenti aos tribunais italianos.