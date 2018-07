Por manipulação, Fifa bane 3 jogadores da Guatemala

Dois dos jogadores estão entre os mais famosos do futebol nacional. O meia Guillermo Ramirez, de 34 anos, e o zagueiro Gustavo Cabrera, 32, somam 100 jogos cada pela seleção, incluindo duelos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014, e já foram capitães da equipe. O terceiro jogador punido se chama Yoni Flores, outro zagueiro, de 29 anos.

Os três estavam envolvidos em manipulação de resultados na derrota por 2 a 0 para a Venezuela, em amistoso disputado em junho de 2011, e no revés, por 3 a 2, diante da Costa Rica, em maio deste ano.

De acordo com a Fifa, o trio também teria se envolvido em esquema para manipular o duelo entre o CSD Municipal, da Guatemala, e o Santos Laguna, do México, pela Liga dos Campeões da Concacaf. A partida, vencida pelo Santos por 6 a 1, foi disputada em outubro de 2010. A Fifa não deu detalhes sobre como foi o envolvimento dos atletas no esquema ocorrido nas três partidas.