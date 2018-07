Por maratona, Lucas Lima e Gabriel terão treinos mais leves

A decisão de Dorival Junior de não poupar jogadores na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro começa a trazer problemas para o Santos. Lucas Lima e Gabriel se queixaram de dores musculares após a partida contra o Internacional e terão de ser submetidos a uma carga de exercícios reduzida para poderem se recuperar a tempo do jogo de quinta-feira, contra o Figueirense, pela Copa do Brasil.

Após a vitória por 1 a 0 em Florianópolis, o Santos tem a vantagem do empate no Pacaembu para garantir vaga nas semifinais. A expectativa da torcida é grande em torno da partida e são esperados mais de 30 mil torcedores.

Apesar da boa fase da equipe no Campeonato Brasileiro, o Santos vê na Copa do Brasil a chance de garantir vaga na Libertadores do próximo ano. Se confirmar o favoritismo, a equipe enfrenta o vencedor do confronto entre São Paulo e Vasco.

Além de recuperar Lucas Lima e Gabriel, o Santos terá os retornos de David Braz e Ricardo Oliveira. Os dois não participaram da vitória sobre o Inter porque estavam suspensos.