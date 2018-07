Por melhor pontaria, Mano faz Flamengo treinar finalização

RIO - Um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro, o Flamengo se dedicou nesta terça-feira a treinos de finalização. Foi a forma como o técnico Mano Menezes encontrou para tratar a deficiência que resultou em 22 gols em 21 jogos. Muito desse problema se dá pela ausência de um articulador.

Mas como para essa "doença" não há mais remédio para este ano, Mano Menezes reuniu meias e atacantes na esperança de que aumente a eficiência ofensiva: converter as poucas oportunidades que surgem em mais gols. "Nas poucas oportunidades, temos que matar. Temos criado pouco, mas temos tido chance de matar as partidas e vencer", disse o volante Luiz Antônio, que elogiou os dois centroavantes do elenco. "Confiamos na qualidade do (Marcelo) Moreno e do Hernane".

Para a partida contra o Atlético Paranaense, nesta quinta, no Maracanã, o técnico celebra um retorno fundamental para o rendimento da equipe, tanto ofensivo quanto defensivo. Elias, o faz-tudo rubro-negro, está de volta depois de cumprir suspensão contra a Ponte Preta.

Há dúvidas com relação ao volante Cáceres e o lateral-direito Leonardo Moura. O treino desta quarta definirá seus aproveitamentos. O volante Diego Silva teve constatado um estiramento na coxa direita e fica afastado por pelo menos um mês. O lateral-esquerdo André Santos sofreu um pequeno acidente de carro na madrugada desta terça, mas não teve ferimentos.