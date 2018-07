Por morte de Campos, Santa Cruz adia jogo da Copa do Brasil

Após acidente de avião que culminou na morte do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, o jogo entre Santa Cruz e Santa Rita, pela terceira fase da Copa do Brasil, foi adiado. Em seu site oficial, o clube pernambucano anunciou o cancelamento prévio e a mudança da partida para esta quinta-feira, no Estádio Arruda, às 19h30. Para não apertar o calendário do futebol brasileiro, o clube também divulgou que o confronto com o Bragantino, que aconteceria sábado pela Série B do Nacional, também teve o seu dia alterado e vai ocorrer domingo, às 16h, também no Recife.

Time de coração do candidato Campos, o Náutico também divulga nota oficial em que decreta três dias de luto e lamenta a morte do ex-governador de Pernambuco. Clube arquirrival, o Sport se solidariza da mesma forma com o ocorrido e declara os mesmos três dias de luto.