Por Mundial, Pierre cobra reação rápida no Atlético-MG O volante Pierre alertou os seus companheiros do Atlético Mineiro e ressaltou a necessidade do time reagir rapidamente no Campeonato Brasileiro para que a instabilidade no torneio não afete a preparação do time visando o Mundial de Clubes, que será disputado em dezembro no Marrocos. Atualmente, a equipe ocupa apenas a 16ª posição no torneio nacional com 22 pontos.