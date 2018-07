Por Mundial, Tite quer que Mano dê folga a corintianos no Superclássico

SÃO PAULO - O técnico Tite expressou nesta sexta-feira a sua preocupação com a remarcação do segundo jogo do Superclássico das Américas, entre Brasil e Argentina, para o dia 21 de novembro. O treinador teme que as convocações de Mano Menezes e Alejandro Sabella prejudiquem a preparação do time duas semanas antes da viagem para o Mundial de Clubes.

"Minha opinião é a que não se convoque nenhum jogador nosso, mas não posso pedir isso para o Mano. Se depender do Corinthians, que não tenha a convocação. Deixem (os jogadores) se preparando para o Mundial", opinou Tite.

O Corinthians teve cinco jogadores convocados para o jogo que acabou cancelado em Resistencia: Ralf, Cássio Paulinho e Fábio Santos, pelo Brasil, e Martínez, pela Argentina.

Tite, que já tem perdido jogadores em convocações durante datas Fifa (Ramírez e Guerrero para o Peru, Martínez para a Argentina), reforça que o Superclássico das Américas tem um peso menor e, por isso, o fato de o Corinthians estar se preparando para um Mundial deve ser levado em conta.

"É diferente de uma eliminatória para a Copa, é um Superclássico. Claro que tem sua importância, mas é o Mundial de Clubes. É importante para o futebol brasileiro. É importante para a CBF que o representante dela esteja bem preparado", destacou.

O Corinthians tem 42 pontos no Brasileirão. Com mais uma vitória, garante a pontuação considerada mínima para escapar do rebaixamento. A partir daí o foco vai ser preparar o time para o Mundial do Japão.