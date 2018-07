Por não escalar jovem, Zenit perderá pontos de clássico

No campo, o jogo terminou empatado em 1 a 1, mas o Zenit deverá ser punido e ter o placar revertido para 3 a 0, com vitória do seu rival. Isso porque o regulamento do Campeonato Russo obriga que cada equipe escale um jogador russo nascido após 1990 (com menos de 21 anos, portanto). O time de São Petersburgo deixou de fazer isso no clássico.

Pelo código disciplinar da Federação, o Zenit deverá ainda ser multado em 200 mil rublos (pouco mais de 7 mil dólares). Atual campeão russo, o clube, que ainda estava invicto após quatro rodadas, cairá para a quinta posição do nacional.