Em busca do objetivo, Dorival nega folga para Ricardo Oliveira

O técnico Dorival Júnior preferiu não dar folga para o atacante Ricardo Oliveira, que se reapresentou no Santos nesta terça-feira, após defender a seleção brasileira na disputa pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O treinador decidiu escalar o jogador pelo fato dele não ter enfrentado o Peru, na terça-feira, então estará em boas condições de jogo.

“Havia preocupação (com a condição física). Esperava vê-lo em campo ontem (na terça), mas não aconteceu. Ele será importantíssimo para nós”, disse o treinador, que chegou a testar Nilson no lugar de Ricardo Oliveira durante a semana.

Artilheiro do Campeonato Brasileiro com 20 gols, Ricardo Oliveira é um dos alicerces da equipe santista e homem de confiança de Dorival Júnior. “A própria regularidade do Ricardo ao longo do ano mostra o que ele representa para nossa equipe de um modo geral. A presença dele é fundamental e espero que ele continue assim”, disse.

Em relação ao jogo, o treinador nega que o Santos vá enfrentar um adversário desmotivado ou que não aspira nada na competição. “O Flamengo não briga por nada? Briga por uma das vagas, com certeza”, assegurou o comandante santista, lembrando que o clube carioca tem pequenas, mas reais chances de entrar na disputa por uma vaga na Libertadores.

O Flamengo tem 47 pontos, sete a menos que o Santos, quarto colocado. Vale lembrar que existe a possibilidade do G-4 virar G-5 caso o campeão da Copa do Brasil - Palmeiras ou Santos - fique também entre os quatro primeiros do Brasileiro.