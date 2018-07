Por ofensas a juiz, Renato Abreu é suspenso por 4 jogos Ainda em decorrência do clássico contra o Vasco, no último dia 4 de dezembro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, disputado no Engenhão, o meia Renato Abreu, do Flamengo, foi suspenso por quatro partidas. Ao ser expulso aos 45 minutos do segundo tempo, ele ofendeu o árbitro Péricles Bassols Pegado Cortez repetidas vezes: "Você é um safado", teria dito, segundo Bassols.