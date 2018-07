Por Osorio, São Paulo quer firmar patrocínio com empresa de canetas

O São Paulo planeja lucrar com o hábito do técnico Juan Carlos Osorio de guardar canetas nas meias. O vice-presidente de comunicações e marketing do clube, Douglas Schwartzmann, afirmou que o clube negocia com uma empresa americana fabricante de canetas para firmar uma parceria.

Segundo o dirigente, o plano do Tricolor era ter fechado o acordo até mesmo antes da apresentação do colombiano. Na ocasião, o São Paulo se aproveitou de outro costume do treinador para organizar uma ação de marketing. Sócios torcedores enviaram perguntas a Osorio em bilhetes, forma de comunicação utilizada pelo técnico para se passar instruções aos jogadores dentro de campo.

"Tentamos fazer uma dessas ações na apresentação do Osorio, mas a empresa dependia de um sinal da matriz nos Estados Unidos e não houve tempo hábil para essa consulta. A conversa continua e pode ter um parceiro em breve", disse Schwartzmann em entrevista para o canal TV Esporte Mais.

Osorio sempre está com uma caneta vermelha na meia do pé esquerdo e uma azul no pé direito. A caneta vermelha o técnico utiliza para a anotar as informações mais importantes. Mesmo durante os treinos com bola e no campo o colombiano carrega os objetos.