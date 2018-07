Por 'oxigênio', Joel dá folga ao elenco do Botafogo

Depois de ver o Botafogo empatar por 2 a 2 com o Ceará, na última quarta-feira, no jogo que abriu a 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Joel Santana comandou um treino na manhã desta sexta-feira e anunciou que dará folga ao elenco do time neste final de semana, quando o clube não atuará pelo torneio nacional. Como a equipe só volta a jogar no próximo dia 21, contra o Internacional, no Engenhão, o treinador acredita que o descanso servirá para dar novo fôlego aos jogadores.

"Não é folgar, é recuperar jogadores que vêm de desgaste muito grande, como o (Loco) Abreu, por exemplo. Viajamos para dois lugares diferentes. Quando você vai ao fundo do mar e falta ar o que faz? Volta para pegar oxigênio. É o que faremos", afirmou Joel, em entrevista coletiva, lembrando que a equipe enfrentou o Avaí, em Florianópolis, antes de viajar até Fortaleza para encarar o Ceará.

O treinador explicou que obrigar os jogadores a comparecer no clube não seria uma boa ideia, já que o elenco está muito desgastado pela maratona de jogos. "Não adianta trazer para cá e não fazer nada. Eles precisam ficar com a família, levar o filho no teatro, brincar. Estar feliz faz parte do trabalho", reforçou.

Joel, porém, lembrou que os jogadores lesionados que não viajaram para Fortaleza terão de ir ao clube no final de semana para dar continuidade ao processo de recuperação. "Está tudo organizado. Os jogadores que participaram da viagem voltam a treinar segunda-feira. Os machucados farão tratamento no fim de semana para termos todos contra o Internacional. O campeonato (Brasileiro) chegou a um ponto de decisão, qualquer sacrifício é válido", enfatizou.

Dentro do grupo de lesionados, o lateral-esquerdo Marcelo Cordeiro e o volante Somália voltaram a treinar com bola nesta sexta-feira ao lado do restante do grupo. Com isso, eles têm boa chance de enfrentar o Internacional no próximo dia 21. Cordeiro, porém, só poderá atuar se o Botafogo pagar uma multa, já que ele está emprestado pelo Internacional e não poderia encarar o clube gaúcho por uma questão contratual.