Por pandemia, Fifa adia os jogos das Eliminatórias da Ásia para Copa do Mundo

A Fifa anunciou nesta sexta-feira que quase todos os jogos das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, foram adiados. As partidas estavam agendadas para março, porém foram agendadas para os meses de maio e junho, em razão da pandemia do novo coronavírus.

"Levando em consideração as restrições atuais para viagem e quarentena, causadas pela pandemia de covid-19, no continente, a Confederação de Futebol da Ásia e a Fifa decidiram juntas pelo adiamento dos jogos qualificatórios para a Copa do Mundo de 2022", comunicou a Fifa.

Na lista de adiamentos, há quatro exceções, envolvendo as seleções de Japão, Austrália e Arábia Saudita. No dia 25 de março, o time saudita vai receber o Iêmen em Riad, enquanto o Tajiquistão enfrentará a Mongólia, em casa. Cinco dias depois, a seleção da Mongólia visitará o Japão, enquanto a Austrália jogará com o Nepal, fora de casa.

As Eliminatórias Asiáticas foram paralisadas em novembro de 2019 devido à pandemia. A segunda rodada, que conta com 40 times na disputa, ainda não foi finalizada. Cada seleção deve entrar em campo ainda para quatro jogos. O prazo para finalizar esta fase é 15 de junho.

Diante dos adiamentos constantes, a Fifa e confederação continental cogitam a possibilidade de realizar as partidas restantes em apenas um país, para agilizar a agenda e reduzir os riscos de se contaminar pela covid-19 nas constantes viagens de um local para outro.

O mais forte candidato a virar sede destas partidas é a Coreia do Sul, país dos mais bem-sucedidos no combate ao coronavírus. Na quinta, a confederação de futebol do país sul-coreano informou que está em conversas com a entidade continental e com outros países para agilizar este novo formato.

Nesta segunda rodada das Eliminatórias asiáticas, as seleções estão divididas em oito grupos. Os vencedores de cada chave e mais os quatro vice-campeões dos grupos vão avançar à terceira rodada, agendada inicialmente para começar em setembro.