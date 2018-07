Por permanência na liderança, Atlético-MG faz 'final' contra o Corinthians

Uma vitória na casa do rival servirá para aumentar a vantagem na tabela de classificação contra um concorrente direto ao título e ainda garantirá a permanência na ponta por mais uma rodada. O atacante Thiago Ribeiro, artilheiro do Atlético na competição com seis gols, destacou a importância de um bom resultado.

"É um confronto direto, então a dificuldade do jogo é máxima. A gente espera encontrar muita dificuldade, assim como eles também irão encontrar. Sabemos que o Corinthians é um time forte, competitivo. Tem como ponto de equilíbrio a compactação, é um time que defende muito bem e joga para vencer. Esperamos superar as dificuldades porque, fora de casa, nosso time vem muito bem. A gente espera manter o mesmo caminho e, se possível, sair de lá com a vitória", comentou o jogador.

O técnico Levir Culpi também comentou sobre o clima de decisão. "Criou-se uma grande expectativa em torno dessa partida. Os dois times estão caminhando para isso, para fazer o jogo de maior expectativa da rodada. Corinthians e Atlético sempre fazem grandes jogos e este não será diferente", disse.

Em campo, a equipe deve ter duas novidades em relação à vitória sobre a Ponte Preta na última rodada. O lateral-direito Marcos Rocha volta ao time titular após dois meses afastado por conta de uma contusão na panturrilha esquerda. Ele substituirá Carlos César, suspenso. A outra mudança será a entrada do meia Luan, que também se recuperou de lesão recentemente. Ele entra no lugar de Maicosuel, que nem foi relacionado porque está em negociação com o futebol árabe.