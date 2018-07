Por precaução, Inter descarta Willians contra o Flu

A decisão surpreendeu porque Willians há havia desfalcado o Inter na rodada passada, contra o Vasco, pelo mesmo motivo. A suspensão se devia ao terceiro cartão amarelo sofrido na partida contra o Cruzeiro, antes da paralisação do Campeonato Brasileiro.

A comissão técnica resolveu deixar Willians fora de mais uma partida porque o jogo no qual teria cumprido a suspensão foi disputado no dia 7 de julho, quando ele estava sem vínculo formal com o Inter.

Willians estava emprestado ao time gaúcho até que a Udinese, dona dos direitos do atleta, negociou em definitivo a transferência do volante ao clube brasileiro. A negociação foi efetivada depois da partida contra o Vasco. O vínculo anterior, por empréstimo, foi encerrado no dia 30 de junho.

Neste intervalo, Willians estava sem vínculo formal com o Inter. Os gaúchos atribuem a situação à demora da Udinese em enviar a documentação para finalizar o acerto. A diretoria do Inter, então, decidiu deixar o volante de fora da próxima partida para evitar eventuais punições no campeonato.

O jogador, assim, será mais uma baixa no Inter. Também vão desfalcar a equipe o atacante Leandro Damião e o volante Airton. Fabrício, que havia cumprido suspensão no fim de semana passada, volta ao time.