Por precaução, Zé Rafael vai desfalcar Palmeiras contra o Fluminense

O Palmeiras não vai contar com o meia Zé Rafael para o jogo desta terça-feira contra o Fluminense, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Como o camisa 8 sofreu uma pancada na cabeça no sábado, contra o Goiás, no Serra Dourada, e como teve uma concussão, os médicos do clube preferem adotar o procedimento padrão e esperar três dias para voltar a liberar o jogador para participar das atividades.

Zé Rafael sofreu um choque de cabeça no segundo tempo, em uma disputa de bola com o goleiro Tadeu. Os dois foram substituídos e encaminhados a um hospital logo depois. Segundo o Palmeiras, o meia não teve complicações depois do acidente e até mesmo dormiu uma noite na Academia de Futebol para ser monitorado pelo departamento médico.

O clube prefere adotar a cautela depois da batida e só vai deixar o jogador voltar a treinar na quarta-feira, para completar os três dias de recuperação do choque. Zé Rafael foi titular na vitória por 2 a 1, em Goiânia, e deve dar lugar no time para o atacante Willian. A outra mudança é a presença do volante Felipe Melo, que está de volta após cumprir suspensão.

Por isso, a tendência é o Palmeiras ser escalado com: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano. A equipe fechou a preparação para a partida com um treino tático fechado na Academia de Futebol na tarde desta segunda-feira.