Por premiação, Atlético-MG vai usar força máxima

Para a torcida, o Brasileirão pode não valer mais nada depois do título da Copa do Brasil e a vaga assegurada na Copa Libertadores. Mas diretoria, comissão técnica e jogadores do Atlético Mineiro estão interessados na melhor colocação possível no topo da tabela. Afinal, a diferença de premiação entre o quinto e o terceiro colocado é de mais de R$ 2 milhões, dinheiro que viria em boa hora para um clube que tem penado para pagar os salários.

Com 61 pontos, o Atlético é atualmente o quinto colocado. Faltando duas rodadas para o fim do Brasileirão pode tanto ser ultrapassado por Fluminense (58) e Grêmio (60), que ainda brigam pela Libertadores, quanto pode passar Corinthians (66) e Internacional (63). Assim, o jogo contra o Coritiba, neste domingo, no Independência, ganhou importância.

Neste sábado, o técnico Levir Culpi divulgou a lista de 21 jogadores que deverão se apresentar domingo, na hora do almoço - o clube aboliu as concentrações. Na lista, todo o time titular. Assim, o Atlético deverá jogar com: Victor; Marcos Rocha, Jemerson, Leonardo Silva e Douglas Santos; Leandro Donizete, Rafael Carioca e Dátolo; Luan, Tardelli e Carlos. Rever aparece entre os relacionados, mas Guilherme segue fora.