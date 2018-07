Por problema com ingressos, torcedores do Atlético-MG não entram no Itaquerão Parte da torcida do Atlético Mineiro não conseguiu entrar no estádio Itaquerão, em São Paulo, na noite deste sábado. O problema: não havia ingressos suficientes para os visitantes. O Corinthians, rival pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro, diz que liberou até mais bilhetes do que havia sido solicitado.