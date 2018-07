Clássico na Vila revive rivalidade entre Batman e Super-Homem

O clássico entre Santos e Corinthians, no próximo domingo, na Vila Belmiro, vai opor também dois conhecidos super heróis. A equipe da casa vai entrar em campo pelo Campeonato Paulista com o uniforme personalizado pela hashtag #Superman, enquanto os visitantes vão apoiar o #Batman. A iniciativa é para promover o lançamento do filme Batman vs Superman: A Origem da Justiça, que estreia nos cinemas em 24 de março.

A partida, que começa às 16h, também terá outras ações sobre o novo longa do diretor Zack Snyder. Também estão previstas ações nas redes sociais e inserções no telão da Vila Belmiro. A mesma promoção será realizada na Alemanha, onde no sábado jogam Bayern de Munique e Borussia, pelo Campeonato Alemão. Um cartaz do jogo mostra o artilheiro do time bávaro, Robert Lewandowski, vestido de Superman, e o craque da equipe adversária, o gabonês Aubameyang, com a máscara do Batman.

Na trama do filme, o vigilante de Gotham City enfrenta o salvador de Metrópolis, enquanto todos se questionam sobre o tipo de herói que o mundo realmente precisa. E com Batman e Superman em guerra, surge uma nova ameaça, colocando a humanidade sob uma nova ameaça. O Batman/Bruce Wayne é interpretado por Ben Affleck, já Henry Cavill repete o seu papel como Superman/Clark Kent. A ação no clássico é uma realização da Warner Bros. Pictures em parceria com a J. Walter Thompson.

O jogo na Vila Belmiro será o terceiro clássico paulista da temporada. A partida reúne dois líderes de seus respectivos0 grupos e traz como desafio ao Santos vencer o invicto Corinthians, que pode poupar alguns jogadores para o compromisso no meio de semana contra o Cerro Porteño, pela Copa Libertadores, em Assunção.