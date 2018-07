Por que assistir ao Campeonato Português?

SÃO PAULO - É bem verdade que o torneio de Portugal não parece uma grande atração para quem gosta de ver muitos times brigando pelo título, já que Porto e Benfica monopolizam a disputa. Mas o Campeonato Português tem o charme de ser uma ponta de lança para muitos jogadores que depois vão brilhar em campeonatos mais fortes. Os clubes portugueses têm a capacidade de encontrar jovens talentos em todas as partes do planeta, especialmente na América do Sul e na África, e isso já é suficiente para tornar o campeonato nacional uma ótima pedida para quem gosta de futebol.

FAVORITOS

Em Portugal não tem para ninguém além de Porto e Benfica. Os dois gigantes dominam completamente o campeonato, tanto que a última temporada que não teve nenhum dos dois como campeão foi a 2001/2002, vencida pelo Sporting. Nada indica que esse duopólio será rompido na temporada que terá início nesta sexta-feira.

AZARÕES

Paços de Ferreira e Braga foram as surpresas da temporada passada, terminando o campeonato em terceiro e quarto, respectivamente. Os dois são candidatos a brilhar novamente, mas é muito pouco provável que briguem pelo título. A terceira colocação parece mesmo ser o limite para eles. Quanto ao tradicional Sporting, até a terceira colocação é um objetivo difícil de ser alcançado.

ASTROS

O Campeonato Português não é exatamente um desfile de supercraques, já que os clubes do país não têm dinheiro para contratações de grande impacto. Brilham em Portugal jogadores de bom nível, mas sem o status de astros, como o meia Lucho González, do Porto, e o atacante Oscar Cardozo, do Benfica, e jovens que estão a ponto de dar o salto para campeonatos mais fortes, como o atacante Jackson Martínez, do Porto.

NOVATOS

O meia colombiano Quintero, do Porto, é candidato a se tornar um dos craques do campeonato. O atacante brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo, do Benfica, pode "explodir" nesta temporada e o também atacante Bruma é uma grande esperança da torcida do Sporting, mas está em litígio com o clube de Lisboa.

BRASILEIROS

Como sempre, há muitos jogadores do Brasil no Campeonato Português, mas não tanto quanto em anos anteriores, pelo menos nos clubes grandes. O Porto tem como principais brasileiros o goleiro Helton e os laterais Danilo e Alex Sandro, enquanto no Benfica os jogadores mais importantes são o zagueiro Luisão, o lateral-esquerdo Cortez e o atacante Lima.

DINHEIRO

Gastar dinheiro não é com os clubes de Portugal. O negócio deles é arrecadar muitos milhões vendendo seus principais jogadores. E nisso o Porto é especialista, tanto que recebeu 70 milhões de euros com a venda de James Rodríguez e João Moutinho para o Monaco. O jogador mais caro comprado pelo clube na atual janela de transferências foi o volante mexicano Herrera (oito milhões de euros). O Benfica, por sua vez, tem como reforço mais caro o atacante sérvio Markovic (dez milhões de euros).