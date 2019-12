Show de Zezé Di Camargo e Luciano faz Palmeiras jogar em Campinas. Entenda

Palmeiras x Goiás vão se enfrentar nesta quinta-feira, às 19h15 (horário de Brasília) pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Embora o time paulista seja o mandante do jogo, ele não poderá atuar no Allianz Parque, pois o estádio estará sendo preparado para o show da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, que cantará no dia 7, sábado, em um evento corporativo. O jogo acontecerá no Brinco de Ouro, em Campinas.

O show fará parte de um evento corporativo, em que apenas convidados estarão presentes. Como o show da dupla é feito em um palco muito grande e existe uma grande estrutura para o evento, a organização do show precisará de dois dias para deixar tudo pronto. Se a partida acontecesse nesta quarta-feira, seria possível jogar na arena. Como não é o caso, o Palmeiras mais uma vez deixará a sua casa, mas desta vez, não irá atuar no Pacaembu, como de praxe.

A CBF recomendou que o estádio municipal não fosse utilizado para tentar diminuir a carga sobre o gramado. O Pacaembu tem sido utilizado constantemente para jogos tanto dos profissional masculino como jogos do feminino e das categorias de base.

Assim, o Palmeiras decidiu levar a partida para o estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Este será o primeiro jogo do time paulista após a demissão do técnico Mano Menezes e do diretor de futebol Alexandre Mattos. Com 68 pontos, o time alviverde luta para retomar o segundo lugar, que hoje está nas mãos do Santos, com 71 pontos.