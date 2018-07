Por questões financeiras, Corinthians desiste da contratação de Marcelo e Elias

SÃO PAULO - Doze milhões de euros. Cerca de R$ 40 milhões. O valor estipulado pelo Atlético Paranaense para vender o atacante Marcelo Cirino assustou demais Corinthians, segundo os próprios dirigentes. O negócio não foi para frente. Isso explica o termo utilizado pelo diretor de futebol Roberto de Andrade para descartar a contratação: "é inviável."

Marcelo, de 22 anos, tem só mais um ano de contrato com o time do Paraná, mas está valorizado pela premiação que recebeu da CBF, o de revelação do Campeonato Brasileiro.

O alto valor faz parte de uma estratégia do Atlético de não vender nenhum jogador para clubes do País. E a vaga conquistada pelo Furacão para disputar a Libertadores pesou na decisão do clube paranaense em manter seus principais jogadores.

O dirigente do Corinthians também descartou a contratação de Elias. O motivo também é financeiro. O meia do Flamengo teria pedido alto para voltar ao clube: salário de R$ 500 mil livres de impostos. Elias pertence ao Sporting e está emprestado ao Flamengo. O Corinthians teria de comprar metade dos direitos econômicos que pertencem ao clube português por cerca de R$ 12 milhões (4 milhões de euros) - a outra metade dos direitos pertencem ao jogador. Neste caso, pesou mais o valor do salário que o dinheiro que seria pago ao Sporting. Na prática, Elias ganharia mais que Alexandre Pato.

O contexto financeiro do Corinthians é outro em 2014. E isso explica o fato da diretoria ter fechado os cofres. Sem disputar a Libertadores, as receitas do clube diminuem.

Roberto de Andrade disse que o clube tem por obrigação montar um bom time mesmo fora da Libertadores, mas admitiu que o clube não irá fazer loucuras. É uma postura diferente da adotada no início deste ano. Logo após a conquista do título Mundial, em 2012, por exemplo, o Corinthians pagou15 milhões de euros para tirar Alexandre Pato do Milan. O dirigente garante que o clube não se arrependeu. "Foi uma oportunidade. O Pato é um grande jogador, e terá um bom ano em 2014."

Por ora, o Corinthians trabalha com nomes mais factíveis, como os laterais Rafinha, do Bayern de Munique, e Uendel, da Ponte Preta. Esses são os nomes que já passaram pelo crivo do novo treinador, Mano Menezes, que assume o time a partir do dia 3 de janeiro.