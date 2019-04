Por questões físicas, Cristiane é cortada de amistosos da seleção na Espanha

Um dia depois de fazer a sua estreia pelo São Paulo na vitória sobre o Internacional EC, de Franca (SP), por 2 a 0, em Cotia (SP), pelo Campeonato Paulista Feminino, a atacante Cristiane foi cortada da seleção brasileira que fará dois amistosos nesta semana na Espanha como preparação para a disputa do Mundial da França, em junho deste ano. De acordo com a CBF, a jogadora foi desconvocada por questões físicas, não especificadas tanto pela entidade quanto pelo clube.

Para o lugar de Cristiane foi convocada nesta segunda-feira a atacante Darlene, do Benfica, que se apresentará ao grupo comandado pelo técnico Osvaldo Alvarez, o Vadão, nesta quarta, na cidade de Badajoz, já na Espanha.

A primeira partida amistosa será contra a Espanha, nesta sexta-feira, às 14h30 (de Brasília), no estádio Municipal Vicente Sanz, em Don Benito. O segundo duelo será na próxima segunda, às 16 horas, contra a Esscócia, na Pinatar Arena, em San Pedro de Pinatar.

Com a camisa 11 do São Paulo, Cristiane fez no domingo a sua primeira partida oficial depois de cinco meses sem atuar por conta de lesões. A atacante atuou por 45 minutos e disse estar feliz com a sua volta."Ainda tenho coisas a melhor, o técnico Lucas e toda comissão técnica estão me reintroduzindo aos pouquinhos para chegar aos 100%. Infelizmente não conseguir guardar o meu (gol), mas tivemos boas chances. No segundo tempo retomamos a proposta de ir para dentro e saímos com o resultado positivo. A minha alegria de voltar a jogar depois de lesão é bem grande", disse após a partida.