Por questões físicas, Hernanes é dúvida para clássico com o Santos

O meia Hernanes está fora do jogo do São Paulo diante do Novorizontino, nesta quinta-feira, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Embora esteja com a documentação regularizada para reestrear pelo São Paulo, o jogador vai realizar uma programação física especial para suportar toda a temporada. Com isso, sua presença no clássico diante do Santos, domingo, no Pacaembu, não está confirmada.

Nesta quarta-feira, Hernanes não foi a campo no período de treinamento aberto à imprensa e ficou treinando na parte interna do CT da Barra Funda.

Os cuidados da comissão técnica estão relacionados com o tempo que o jogador ficou parado. O último jogo de Hernanes pelo Hebei Fortune, pelo Campeonato Chinês, foi no dia 11 de novembro - as férias no futebol da China são mais extensas. Além disso, o técnico André Jardine quer contar com uma das principais contratações da temporada em momentos importantes nos próximos meses.

Caso avance no Campeonato Paulista e na Libertadores - os jogos diante do Talleres serão nos dias 6 e 13 de fevereiro -, o clube do Morumbi não terá semanas livres até as finais do torneio estadual.

Até agora, Hernanes participou do primeiro tempo contra Eintracht Frankfurt, da Alemanha, e Ajax, da Holanda, no Torneio da Flórida. Diante do São Caetano, na última segunda-feira, ele participou de cerca de 60 minutos do jogo-treino. Na estreia do estadual, contra o Mirassol, Hernanes sequer foi relacionado, pois o documento de transferência internacional do Hebei Fortune não havia chegada a tempo da inscrição.