Por R$ 105 milhões, empresa arremata Brinco de Ouro

A magistrada ressaltou que eventuais recursos terão tramitação prioritária, já que somente após o julgamento em segunda instância será expedido o mandado para que a empresa vencedora do leilão tome posse do estádio.

HISTÓRIA

O estádio, que fica em uma área nobre de Campinas e segundo o Guarani está avaliado em quase R$ 400 milhões, recebeu a seleção da Nigéria durante a Copa do Mundo de 2014, mas ficou embargado durante boa parte do ano passado, sem receber jogos do bugre, por problemas estruturais.

Inaugurado em 31 de maio de 1953, com vitória do Guarani sobre o Palmeiras (3 a 1), o Brinco de Ouro da Princesa recebeu uma partida da seleção brasileira (vitória por 2 a 1 contra a Bulgária, em 5 de maio de 1990, diante de 51.720 pagantes) e foi o palco decisivo das duas finais de Campeonato Brasileiro disputadas pelo clube.

Na primeira, em 13 de agosto de 1978, o Guarani derrotou o Palmeiras por 1 a 0, gol de Careca, e se sagrou o primeiro e único campeão brasileiro do interior, diante de 27.086 torcedores (três dias antes, havia vencido a primeira partida da decisão, também por 1 a 0, diante de 99.829 pessoas no Morumbi).

Na segunda, em 25 de fevereiro de 1987, as 37.370 pessoas presentes no estádio viram o bi-campeonato escapar após o mesmo Careca, agora no São Paulo, marcar o gol de empate da equipe rival no último minuto do segundo tempo da prorrogação. Com dois empates (1 a 1 no primeiro jogo, diante de 81.060 pessoas no Morumbi, e 3 a 3 no Brinco de Ouro), a decisão foi para os pênaltis e, apesar de Careca ter desperdiçado sua cobrança, o São Paulo venceu por 4 a 3.

O maior público registrado foi de 52.002 pagantes no estádio, na derrota do Guarani por 3 a 2 para o Flamengo, em 14 de abril de 1982, pela semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano. Seu nome foi surgiu graças a uma matéria publicada no jornal Correio Popular, de Campinas. Ao visualizar o formato circular da maquete do futuro estádio, o jornalista João Caetano Monteiro Filho escreveu que ele seria um "brinco de ouro para a princesa", em alusão à alcunha da cidade, conhecida como a "Princesa D'Oeste". O apelido se popularizou e se tornou o nome oficial do estádio do Guarani.