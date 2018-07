Por R$ 42 milhões, Corinthians está perto de contratar Alexandre Pato

SÃO PAULO - A possibilidade de o Corinthians contar com o futebol do atacante Alexandre Pato, do Milan, na próxima temporada, está se tornando cada vez mais real. A rede de televisão Sky Sports, da Itália, divulgou nesta segunda-feira que o acerto entre o clube brasileiro e o Milan está próximo. O Corinthians adquiriria 50% dos direitos do atacante de 23 anos por cerca de 15 milhões de euros (R$ 42 milhões) e poderia contar na campanha da Libertadores do ano que vem com uma das grandes revelações do futebol brasileiro nos últimos anos.

Um dos fatores facilitadores da negociação seria o empresário Gilmar Veloz, que administra a carreira de Pato e também trabalha com Tite. O empresário enxerga no Corinthians o destino ideal para seu cliente, que poderia se recuperar das seguidas contusões que vem sofrendo nos últimos meses e teria mais condições de brigar por uma vaga na Seleção Brasileira que vai disputar a Copa de 2014, até talvez como titular, dependendo do desempenho na competição sul-americana e no Campeonato Brasileiro.

Para o Milan, a venda de parte dos direitos de Pato também seria um bom negócio. O clube italiano atravessa uma grave crise financeira e com o dinheiro recebido por Pato poderia investir em jogadores que pudessem dar um resultado mais imediato ao clube, tanto em termos de futebol como de satisfação à torcida, insatisfeita com a perda recente de importantes jogadores, como o atacante Ibrahimovic e o zagueiro Thiago Silva, que se transferiram para o Paris Saint-Germain.

O dinheiro poderia também viabilizar para o Milan a contratação do polêmico atacante Marco Balotelli, que está em litígio com o Manchester City por causa de uma multa que recebeu como punição pelos muitos problemas que criou durante a temporada.