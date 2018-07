Por reabilitação, Flamengo busca vitória contra o Bahia

MACAÉ - Sem vencer há dois jogos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo recebe o Bahia nesta quarta-feira, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ), às 19h30, em partida válida pela sexta rodada da competição. O técnico rubro-negro Ney Franco, que estreou com derrota por 2 a 0 para o São Paulo no último domingo, testou um time com dois volantes - Amaral e Victor Cáceres - no treino desta terça e deve manter a formação para o duelo contra os baianos.

Em cinco jogos, o time da Gávea somou apenas quatro pontos e ocupa a 16.ª posição na tabela de classificação, uma acima da zona da degola. Para piorar a situação, Hernane sofreu grave lesão no tornozelo direito na partida de domingo e só vai voltar a jogar depois da Copa do Mundo. Elano deve ser o substituto e Paulinho formará a linha de ataque com Alecsandro. Além do centroavante, Léo e Gabriel, também lesionados, mais Erazo, servindo a seleção do Equador, serão os desfalques do time carioca.

"O Ney está procurando a melhor formação. Foram poucos dias de trabalho. Agora, ele vai tentar colocar o que acha que é melhor. Independentemente do jogador que entrar, demos um pouco de espaço para o São Paulo no meio-campo e vamos tentar acertar. O treinador que chega vai querer colocar sua filosofia, com o Ney não é diferente", comentou o lateral-direito e capitão do time, Léo Moura.