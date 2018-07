Por reabilitação na Série B, Vasco encara Avaí em casa

Em busca da reabilitação por causa de tropeços nas últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, o Vasco tenta neste sábado, às 16h10, contra o Avaí, no estádio de São Januário, no Rio, acalmar a sua torcida, irritada com a irregularidade do time. O jogo reúne dos candidatos diretos ao acesso à Série A de 2015. Ambos iniciaram a 19.ª rodada na zona de classificação e apenas um ponto os separam (o Vasco tem 32 e o Avaí, 31).

O Vasco vai ter de se virar por causa de alguns desfalques. Marlon, Guiñazu e Montoya, suspensos, já não atuariam. E, nesta sexta-feira, a justiça desportiva puniu com três jogos de suspensão o atacante Kleber - em razão de um empurrão no rosto do atleta Gustavo, do Vila Nova, em partida disputada no último dia 19.

A equipe carioca joga sob pressão por causa das críticas da torcida ao técnico Adilson Batista, muito vaiado no empate do meio de semana contra o ABC, em São Januário, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O time jogou mal e teve queda de rendimento significativa nas duas últimas semanas. Adilson Batista não detectou nenhum problema e explicou que em uma temporada extensa, com mais de uma competição em curso, é normal que haja algumas mudanças de ritmo. Ele se mantém otimista quanto ao acesso do Vasco na Série B.